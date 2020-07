Il Covid è fatale a tutte le età e anche in assenza di concause. Secondo Istat e Iss l’89% dei contagiati morti non aveva altre patologie (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Covid-19 è stata la causa direttamente responsabile della morte nell’89% dei decessi di persone positive al test, mentre per il restante 11% le cause di decesso sono le malattie cardiovascolari (4,6%), i tumori (2,4%), le malattie del sistema respiratorio (1%), il diabete (0,6%), le demenze e le malattie dell’apparato digerente (rispettivamente 0,6% e 0,5%). E’ quanto emerge da un rapporto congiunto dell’Istat e dall’Istituto Superiore di Sanità, su 4.942 morti italiani a causa del Coronavirus. Per nove casi fatali di Covid-19 su dieci quindi, è presumibile che il decesso non si sarebbe verificato se l’infezione non fosse intervenuta. Nei casi restanti, il decesso si può ritenere dovuto ad un’altra malattia o circostanza esterna. In questi casi, ... Leggi su lanotiziagiornale

