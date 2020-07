Federico Chimirri, ex di Silvia Provvedi, scambiato erroneamente per Malefix: errore e rettifica (Di giovedì 16 luglio 2020) Federico Chimirri è stato protagonista di un errore del nostro sito: una sua foto è stata inserita per errore nell’articolo che parlava dell’arresto dell’attuale compagno di Silvia Provvedi. Federico Chimirri è totalmente estraneo ai fatti. Ci scusiamo con il signor Federico Chimirri per l’errore commesso e pubblichiamo la rettifica all’articolo dal titolo “Silvia Provvedi, arrestato il suo compagno Giorgio de Stefano”, pubblicato in data 24 giugno 2020. Abbiamo provveduto a rimuovere la foto che ritraeva erroneamente il signor Federico ... Leggi su pianetadonne.blog

Nei giorni scorsi in questa rubrica abbiamo pubblicato la notizia dell'arresto dell'attuale compagno di Silvia Provvedi, Giorgio De Stefano, finito in manette per presunti reati connessi alla criminal ...

