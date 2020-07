Enel lancia “Supplier Development Program” (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Supportare il percorso di crescita dei propri fornitori e, allo stesso tempo, contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo: con questa duplice finalità Enel ha avviato il “Supplier Development Program”, presentato oggi in occasione del webinar a cui hanno partecipato Stefano Buffagni, Viceministro allo Sviluppo Economico; Maurizio Marchesini, Vicepresidente per le Filiere e le Medie Imprese di Confindustria, Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, e Salvatore Bernabei, Direttore Global Procurement di Enel. Attraverso questa iniziativa – si legge nella nota – Enel intende rendere più solida, performante e innovativa la propria supply chain, promuovendo lo sviluppo sostenibile delle aziende ... Leggi su quifinanza

StarBuild_Italy : I nuovi spazi dell'energia: Enel lancia 4 concorsi per progettare le Centrali del futuro - concorsi di progettazione - profarchitetto : #concorsi I nuovi spazi dell'energia: Enel lancia 4 concorsi per progettare le Centrali del futuro - Enel Produzion… - lamescolanza : Enel lancia “I nuovi spazi dell’energia”, concorsi per progettare le centrali del futuro - Staffetta : Dalla prima pagina - Enel, quattro concorsi per il design delle nuove centrali: Per avere “centrali elettriche semp… - nuova_venezia : Enel lancia un concorso per ridisegnare la centrale di Fusina -

Ultime Notizie dalla rete : Enel lancia Enel lancia "Supplier Development Program" Teleborsa Imprese: Enel lancia programma per sviluppo sostenibile innovativo dei fornitori

Roma, 16 lug 10:46 - (Agenzia Nova) - Enel ha avviato il “Supplier Development Program”, il programma ideato per supportare il percorso di crescita dei propri fornitori e, allo stesso tempo, contribui ...

Enel lancia "Supplier Development Program"

(Teleborsa) - Supportare il percorso di crescita dei propri fornitori e, allo stesso tempo, contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo: con questa duplice finalità Enel ha avv ...

Roma, 16 lug 10:46 - (Agenzia Nova) - Enel ha avviato il “Supplier Development Program”, il programma ideato per supportare il percorso di crescita dei propri fornitori e, allo stesso tempo, contribui ...(Teleborsa) - Supportare il percorso di crescita dei propri fornitori e, allo stesso tempo, contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo: con questa duplice finalità Enel ha avv ...