Concorso SNA 2020, candidature fino al 25 Luglio: bando, requisiti di accesso, prove e programmi (Di giovedì 16 luglio 2020) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.50 del 30 Giugno il Concorso SNA 2020 per l’assunzione di 315 allievi al corso-Concorso di formazione dirigenziale che porterà al reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali, ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici. A maggio nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.114 del 5 Maggio 2020 era uscito il Decreto di autorizzazione per consentire alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) a bandire il corso-Concorso. La pubblicazione del bando SNA 2020 sancisce l’apertura della selezione. Le intenzioni del Ministero sono di mantenere aperta questa “porta” per avere un continuo ricambio della dirigenza. Vediamo assieme chi potrà accedervi, ... Leggi su leggioggi

darioderrico : RT @FormezPA: Candidature su portale StepOne: prorogati di 10 giorni i termini per partecipare al concorso unico per funzionari e concorso… - stefaniamulas : RT @FormezPA: Candidature su portale StepOne: prorogati di 10 giorni i termini per partecipare al concorso unico per funzionari e concorso… - tonia_13 : RT @FormezPA: Candidature su portale StepOne: prorogati di 10 giorni i termini per partecipare al concorso unico per funzionari e concorso… - FormezPA : Candidature su portale StepOne: prorogati di 10 giorni i termini per partecipare al concorso unico per funzionari e… - circuitolavoro : ?? ULTIMO GIORNO ?? #Concorso Dirigenti SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) 315 #assunzioni per laureati -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso SNA Concorso SNA 2020, candidature fino al 25 Luglio: bando, requisiti di accesso, prove e programmi LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Concorso SNA 2020, candidature fino al 25 Luglio: bando, requisiti di accesso, prove e programmi

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.50 del 30 Giugno il Concorso SNA 2020 per l’assunzione di 315 allievi al corso-concorso di formazione dirigenziale che porterà al reclutamento di 210 dirigenti ne ...

315 allievi per 210 posti da dirigente per le amministrazioni statali

Corso-concorso per 315 allievi, di cui 210 andranno a coprire il posto di dirigente per le amministrazioni statali. Grande opportunità ma il bando scade oggi. Pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 gi ...

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.50 del 30 Giugno il Concorso SNA 2020 per l’assunzione di 315 allievi al corso-concorso di formazione dirigenziale che porterà al reclutamento di 210 dirigenti ne ...Corso-concorso per 315 allievi, di cui 210 andranno a coprire il posto di dirigente per le amministrazioni statali. Grande opportunità ma il bando scade oggi. Pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 gi ...