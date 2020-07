Ciresa presenta il logo di 'Lecco Ideale': 'Una lista variegata e fatta di gente che vuole dare alla città, non prendere' (Di giovedì 16 luglio 2020) Giusto il tempo di mettere a punto la centralissima sede di via Roma, 85, che 'Lecco Ideale' si è mostrata alla cittadinanza in vista delle Amministrative 2020. Un primo assaggio della lista civica ... Leggi su leccotoday

teleunica : Peppino Ciresa presenta la sua squadra Una formazione giovane e “in rosa”. Capolista il campionissimo Antonio Ross… - lecco_notizie : Elezioni. Peppino Ciresa presenta la sua… Lecco Ideale -

Ultime Notizie dalla rete : Ciresa presenta Elezioni. Peppino Ciresa presenta la sua… Lecco Ideale Lecco Notizie Elezioni. Peppino Ciresa presenta la sua… Lecco Ideale

LECCO – Giovani e donne, questa l’identità della lista civica Lecco Ideale a sostegno del candidato sindaco di centro destra Peppino Ciresa. Nella sede elettorale di via Roma questa mattina, giovedì, ...

Elezioni 2020. Ciresa lancia il flash mob: “Lecco capitale dell’alpinismo”

LECCO – “In occasione della Giornata regionale delle Montagne, istituita dal Consiglio regionale lombardo che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare i territori montani e sostenere la gente che in ...

LECCO – Giovani e donne, questa l’identità della lista civica Lecco Ideale a sostegno del candidato sindaco di centro destra Peppino Ciresa. Nella sede elettorale di via Roma questa mattina, giovedì, ...LECCO – “In occasione della Giornata regionale delle Montagne, istituita dal Consiglio regionale lombardo che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare i territori montani e sostenere la gente che in ...