Che cosa è successo a Palermo col nubifragio (Di giovedì 16 luglio 2020) Nel pomeriggio del 15 luglio a Palermo c’è stato un violento nubifragio che ha bloccato la circolazione della città e i collegamenti con l’autostrada. La situazione è molto critica sulla circonvallazione e, secondo quanto riferisce ad AdnKronos il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Agatino Carrolo, “ci vorranno almeno altre tre o quattro ore per svuotare il sottopasso” che costeggia la strada. Per il momento non ci sono vittime accertate, anche se non si esclude che in futuro possano esserci. Le forze dell’ordine stanno cercando attivamente alcune persone che risultano disperse, forse perché rimaste intrappolate in un auto travolta dall’acqua, all’altezza di piazzale Einstein, all’incrocio con via Leonardo da Vinci. La pioggia ha provocato gravi danni a ... Leggi su wired

Giorgiolaporta : In un Paese serio Massimo #Giletti dirigerebbe una rete della #Rai e da lì farebbe le sue inchieste scomode che fan… - SimoPillon : Qualcuno cortesemente può spiegare a #MonicaCirinna che proprio in base all'art. 7 Cost. da lei citato, è il parroc… - scottecs : Una collega fumettista è diventata bersaglio di un gruppo di uomini che la insultano, e che ora si stanno organizza… - NikPJBass : RT @salvatorebrizzi: Non sono gli altri che ci guardano male, siamo noi che vediamo il male negli occhi degli altri. Lo so che pare incredi… - misspaperboat : RT @SupportRossi46: Cosa vuol dire che a settembre inizio il quinto anno di università ma la mia laurea è triennale fermi tutti -

Che cosa c'è sul Cittadino di giovedì 16 luglio 2020 (con l'estate di KmZero) Il Cittadino di Monza e Brianza Piuttosto che cambiare vita, faccio prima a cambiare amici

Cambiare vita o cambiare amici? Faccio prima a cambiare amici, credo. C’è stato un tempo in cui viaggiavo molto in treno, e lo teorizzavo, un tempo in cui non sopportavo il vivere fuori dalle mura urb ...

Fca-Psa, Elkann e Manley: “Stellantis sarà leader nella prossima era della mobilità”

«Quando la fusione tra Fca e Psa sarà completata, cosa che ci aspettiamo avvenga nel primo trimestre del 2021, il nome del nuovo gruppo sarà Stellantis». Lo scrivono il presidente di Fiat Chrysler ...

