Bomba d’acqua Palermo: ricerche in corso delle vittime (Di giovedì 16 luglio 2020) Si sta ancora intervenendo sui danni portati dalla Bomba d’acqua che nelle ore scorse ha flagellato il capoluogo siciliano Agatino Carrollo, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo, sta seguendo le operazioni nell’area dell’allagamento in viale Regione Siciliana, e ha dichiarato: “Al momento stiamo perlustrando il sottopasso all’altezza dell’ex Motel Agip con il … L'articolo Bomba d’acqua Palermo: ricerche in corso delle vittime proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

rtl1025 : ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua… - MetaErmal : Ho visto solo ora le notizie sulla bomba d’acqua che ha investito Palermo. Vicino ai fratelli e sorelle siciliani. ?? - ManlioDS : Del politicamente corretto non me ne frega nulla, se una città si allaga come #Palermo oggi, seppur per una bomba d… - tomaurora1 : RT @ManlioDS: Del politicamente corretto non me ne frega nulla, se una città si allaga come #Palermo oggi, seppur per una bomba d'acqua, la… - Anna_1966_ : RT @katya77474537: Quindi la lega da la colpa ad Orlando X i morti a Palermo per una bomba d’acqua.... a chi la dobbiamo dare noi X i 16765… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba d’acqua Depurare e riutilizzare, la forma dell’acqua secondo Cap Corriere della Sera