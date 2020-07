Alex Zanardi, ridotta la sedazione, parte l’operazione risveglio (Di giovedì 16 luglio 2020) Da diverse settimane in terapia intensiva all’ospedale di Siena in gravi ma stabili condizioni, l’ex pilota Alex Zanardi, vittima di un terribile incidente durante una gara di beneficenza mentre era a bordo della propria handbike. L’incidente, avvenuto lo scorso 19 giugno, era stato provocato dalla collisione con un camion, dopo aver perso il controllo del proprio mezzo. Le varie operazioni Zanardi ha subito recentemente un intervento di ricostruzione facciale, operato da una squadra specializzata coadiuvata dal primario di chirurgia maxillo-facciale, Paolo Gennaro, mentre in precedenza era già stato operato altre due volte: poche ore dopo il giorno dell’incidente, alla testa, e una seconda, sempre al capo, il 29 giugno per “un’evoluzione dello stato del paziente che ha reso necessario il ... Leggi su giornal

