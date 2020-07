(Di giovedì 16 luglio 2020) Pagati poco, pochissimo, sfruttati e costretti a convivere con situazioni di precarietà pressoché infinita. Senza tutele e senza poter contare sugli ammortizzatori sociali, ai quali non hanno accesso. C’è un esercito intero, nell’Italia del 2020, che si muove nell’ombra, costretto a fare i conti con uno stipendio da fame: 4 euro l’ora, quelli che finiscono in tasca di tanti camerieri, operatori di call center, stagionali del turismo, operatori nel settore della sanità e della cultura, assistenti in cucina. Persone che già prima della pandemia facevano fatica ad arrivare alla fine del mese e che ora, con l’emergenza in corso, hanno visto addirittura peggiorare la propria situazione, costretti ad accettare qualsiasi lavoro pur di avere qualche forma di entrata. Un racconto che arriva, sempre uguale, da tutta Italia. Dalla ... Leggi su ilparagone

