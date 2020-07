Zingaretti: Regione Lazio prima in Italia per tempi pagamenti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma – “Il Lazio e’ la prima Regione in Italia per i tempi dei pagamenti alle imprese. 7 anni fa, quando sono diventato presidente, la Regione pagava le imprese dopo piu’ 1024 giorni! Tre anni! Oggi paghiamo in appena pochi giorni, anche questo vuol dire sostenere le imprese e il lavoro. Sembrava impossibile, non ci credeva nessuno e invece ce l’abbiamo fatta, e’ un grande risultato di cui sono soddisfatto. Lavoro, passione, concretezza. Le cose possono cambiare in meglio”. Cosi’ su Facebook il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti commenta il report pubblicato da Fondazione Etica sui dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze che vede il ... Leggi su romadailynews

