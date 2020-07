Unione Europea, Gentiloni chiede una correzione del fisco (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gentiloni si scaglia contro Olanda ed altre nazioni dell’Unione Europea per i paradisi fiscali. Ma nel frattempo la Commissione perde con Apple Ed ecco che per la Commissione Europea arriva una doccia gelatissima. La stessa aveva varato un piano contro i Paesi membri che adottano prassi fiscali aggressive. Dal Tribunale, però, arriva una grana incredibile per Paolo Gentiloni. Infatti, la Giustizia dell’Unione Europea ha annullato la decisione della stessa Commissione sui tax ruling irlandesi a favore di Apple. Dunque, a questo punto si può constatare la vittoria dell’azienda presieduta da Tim Cook, che sferra un pesante attacco all’organo europeo. “Il Tribunale annulla la decisione in questione perché la Commissione non ... Leggi su zon

