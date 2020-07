Tokyo, mangia sushi e si ritrova un verme nella gola (Di mercoledì 15 luglio 2020) Aveva un verme di quattro centimetri nella gola, la ragazza che si è recata in ospedale dopo aver mangiato sushi e sashimi Fonte foto: (Getty Images)Una spiacevole avventura è capitata ad una ragazza, dopo aver consumato del sushi. Un parassita, un verme di quattro centimetri, stava crescendo nella sua gola quando lei stessa se ne è accorta, correndo in ospedale dove i medici l’hanno liberata dallo sgradevole ospite. La venticinquenne giapponese, avrebbe avvertito per cinque giorni, mal di gola e forte raffreddore, prima di chiedere soccorso. Ignara di tutto ciò che stava capitando, si è recata poi al St. Luke’s International Hospital di ... Leggi su chenews

