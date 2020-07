Spal, Di Biagio: “Non siamo rassegnati, ma è doveroso avere una reazione” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ultima a meno dieci dal terz'ultimo posto, una Spal rassegnata aspetta al Mazza l'Inter di Antonio Conte. La Spal inoltre dovrà fare a meno di tre giocatori importanti come Berisha, Valoti e Fares. In conferenza stampa Gigi Di Biagio ha presentato il match.LE PAROLE DI DI Biagiocaption id="attachment 928369" align="alignnone" width="300" Di Biagio (getty images)/captionQueste le sue parole: "Dovremo riprendere le ultime interviste e sarei ripetitivo. Stiamo cercando qualcosa in più per tornare a essere come tempo fa. Penso sia lecito e doveroso avere una reazione, che in qualche modo sto cercando di avere, anche se domenica non l'abbiamo avuta. Non siamo andati bene per niente. rassegnati? No perché ... Leggi su itasportpress

