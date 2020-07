Sora, percepivano il reddito di cittadinanza ma non ne avevano diritto: denunciate 4 persone (Di mercoledì 15 luglio 2020) I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, nell’ambito dei servizi a tutela della spesa pubblica e in particolare sull’erogazione del reddito di cittadinanza nei confronti di nuclei familiari meno abbienti, ha individuato 4 soggetti che hanno indebitamente ricevuto il sussidio per complessivi 25.000 euro senza averne diritto. I finanzieri della Tenenza di Sora, a seguito di un monitoraggio sui nuclei famigliari percettori di reddito di cittadinanza, hanno individuato 2 cittadini italiani, 1 cittadino comunitario (Lituania) e un cittadino extra-comunitario (Marocco) che, da tempo, percepivano il beneficio in parola. Lo sviluppo degli accertamenti, nei confronti dei quattro percettori, ha consentito di constatare che quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

