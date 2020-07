Serie C, la prossima stagione al via il 27 settembre (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si è svolto oggi in video conferenza il Consiglio Direttivo della Lega Pro. Il Consigliere Filippo Tagliagambe ha comunicato le proprie dimissioni a seguito della cessione delle proprie quote del Pontedera: il Direttivo lo ha ringraziato per il lavoro svolto e, al suo posto è stato cooptato Orazio Ferrari, Presidente della Pistoiese. Sono state poi … L'articolo Serie C, la prossima stagione al via il 27 settembre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

