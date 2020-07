Sassuolo-Juventus in tv e streaming: dove vederla (Di mercoledì 15 luglio 2020) La capolista Juventus è impegnata in trasferta sul campo del Sassuolo nella 33ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming La Juventus di Maurizio Sarri prosegue il suo cammino verso il 9° Scudetto consecutivo affrontando in trasferta il Sassuolo di Roberto Di Zerbi per la 33ª giornata di Serie A. I bianconeri guidano la graduatoria con 76 punti, 6 in più dell’Atalanta, prima inseguitrice, mentre i neroverdi occupano l’8ª posizione con 46 punti. Sassuolo-Juventus: la partita si giocherà mercoledì 15 luglio 2020 alle ore 21.45 nello scenario del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia, senza la presenza del pubblico sugli spalti per rispetto del ... Leggi su calcionews24

juventusfc : ?? Mister Sarri sta per parlare alla vigilia di #SassuoloJuve Guarda LIVE [pass pro] ?? - forumJuventus : #SassuoloJuve, oggi ore 21,45. Formazione GdS: 'Sarà 4-3-3 con in attacco Bernardeschi, Dybala e Ronaldo. In difesa… - JuventusTV : La magica tripletta della Joya ?? 2017: Sassuolo-Juventus 1?-3? Qui ?? - aboutjteam : ?? #SassuoloJuve: Le Statistiche Principali dei Migliori Calciatori di Sassuolo e Juventus relative a questa Stagion… - caricarti : Oggi bomaki e quindi niente Juventus - sassuolo, chissà se sarò costretto a ribaltare il tavolo. -