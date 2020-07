Palermo: tentata estorsione a un ristoratore, arrestato (Di mercoledì 15 luglio 2020) Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - I Carabinieri della Compagnia di Monreale (Palermo) hanno dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere ai danni di P.S., pregiudicato monrealese di 31 anni, responsabile di estorsione aggravata in concorso. Il provvedimento è il frutto di un'articolata attività investigativa condotta sotto la direzione della Procura della Repubblica di Palermo a partire da un episodio verificatosi lo scorso 20 giugno, quando un ristoratore locale ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri per denunciare delle condotte estorsive perpetrate ai suoi danni nella stessa sera, quando l'indagato, rivolgendogli gravi minacce, pretendeva di consumare gratuitamente ed in orario di chiusura unitamente ad altri 2 conoscenti; richiesta inizialmente assecondata dal ... Leggi su liberoquotidiano

