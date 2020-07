No a revoca ma i Benetton estromessi da Autostrade… Conte e Zingaretti brindano (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA – Uno scontro molto duro, anche all’interno del Governo, con un Consiglio dei ministri durato tutta la notte e finito all’alba. Alla fine è arrivato l’accordo su Autostrade: niente revoca della concessione ma tra un anno i Benetton usciranno e saranno rimpiazzati da Cassa depositi e prestiti in mano allo Stato. Tolte le critiche arrivate dall’opposizione, a partire dai leader della Lega e di Fratelli d’Italia, tutti gli altri gridano alla vittoria. Pure Atlantia, cassaforte Benetton, bastonata nei giorni scorsi in Borsa oggi ha riportato notevoli guadagni. Leggi su dire

