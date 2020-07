Naya Rivera, l’autopsia conferma: ‘No alcol o droghe, annegata per le forti correnti’ l’omaggio del cast di Glee (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’autopsia disposta sul corpo rinvenuto nel lago Piru il 13 luglio confermano l’identità e le cause della morte: si tratta proprio di Naya Rivera, l’attrice 33enne scomparsa l’8 luglio durante una gita in barca col figlio di 4 anni Josey. Non sono state trovate tracce di alcol o droga nel sangue della vittima e nessun segnale che potesse essersi trattato di omicidio o suicidio: Naya è morta annegata probabilmente a causa delle forti correnti del lago. Secondo le testimonianze del bambino, rinvenuto addormentato sulla barca diverse ore dopo la scomparsa, la donna accortasi delle forti correnti avrebbe posto in salvo il bambino, ma non sarebbe riuscita a risalire sulla barca anche lei. Parte del ... Leggi su tvzap.kataweb

team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - rtl1025 : ?? La 33enne attrice di #Glee era scomparsa mercoledì scorso durante una gita in barca con il figlio #NayaRivera - lwtsrevivaI : RT @saradcroberts: Ryan Murphy, il creatore della serie “Glee”, ha pagato il tributo per Naya Rivera e in più ha anche creato un fondo per… - repubblica : RT @RepSpettacoli: I creatori di 'Glee' hanno creato un fondo per il figlio di Naya Rivera [aggiornamento delle 12:25] -