Le risorse umane dell'EOC passano a Monica Ghielmetti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dal prossimo 1. gennaio sostituirà Piero Luraschi. Sarà la quarta donna a far parte della direzione generale dell'Ente

Ultime Notizie dalla rete : risorse umane Tre esempi di innovazione nel campo delle risorse umane Il Post Pizzarotti: «Un finanziamento da 100 milioni per il futuro dell’azienda in Italia»

Un finanziamento di 100 milioni di euro per crescere ancora in Italia. L’ Impresa Pizzarotti spa, tra i principali general contractor del nostro Paese, ha sottoscritto un contratto di finanziamento co ...

In Ferrero anche i manutentori meccanici ed elettronici sorridono

Tra le tante figure professionali ricercate, anche i manutentori sorridono. Il leader dell’alimentare e del dolciario, la Ferrero, ha lanciato infatti un programma di assunzioni che li riguardano. La ...

