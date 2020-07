L’appello dei milionari: «Tassateci di più» (Di mercoledì 15 luglio 2020) «L’umanità è più importante dei nostri soldi. I governi aumentino le nostre tasse. E lo facciano immediatamente, in modo sostanziale e permanente». A lanciare l’appello alla politica, in vista anche del Consiglio Europeo del 17 e 18 luglio, sono 83 paperoni di Millionaires for Humanity. In una lettera aperta milionari e miliardari di tutto il mondo – inclusa l’erede di Walt Disney Abigail Disney, il regista britannico Richard Curtis e l’uomo d’affari danese-iraniano Djaffar Shalchi – mettono a disposizione le loro ingenti risorse per finanziare la risposta all’emergenza coronavirus. «Possiamo giocare un ruolo cruciale», scrivono i paperoni nel loro appello. «Abbiamo i soldi e ne abbiamo molti. Soldi di cui c’è disperatamente bisogno e che continueranno a essere necessari per gli anni futuri», spiegano i firmatari, «i problemi causati e rivelati dal Covid-19 non possono essere risolti con la beneficienza, anche se generosa». Leggi su vanityfair

fattoquotidiano : “Tassateci, l’umanità è più importante dei nostri soldi”: l’appello di 173 milionari ai governi per uscire dalla cr… - HuffPostItalia : 'Tassateci. L'umanità è più importante dei nostri soldi': l'appello di 83 milionari - Tg3web : 'Basta intolleranza', l'appello di oltre 150 intellettuali da ogni parte del mondo contro l'ondata censoria in dife… - MazzaliVanna : RT @HuffPostItalia: 'Tassateci. L'umanità è più importante dei nostri soldi': l'appello di 83 milionari - GiuseppePepe10 : RT @fattoquotidiano: “Tassateci, l’umanità è più importante dei nostri soldi”: l’appello di 173 milionari ai governi per uscire dalla crisi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello dei L’appello di Bill Gates: «Farmaci e vaccino anti-Covid a chi ne ha bisogno, non ai migliori offerenti» Corriere della Sera