Godfall: ecco come il gioco sfrutterà il DualSense di PS5 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Keith Lee, game director di Godfall, ha spiegato come il gioco sfrutterà le caratteristiche del controller DualSense della PS5 a proprio vantaggio In un’intervista a tutto tondo, Lee ha parlato di come il gioco di Gearbox Software utilizzerà la potenza della PS5 e le peculiarità del DualSense per aumentare l’esperienza di gioco. Infatti, oltre a fruire dell’unità a stato solido per trasferimenti più veloci e prestazioni grafiche più elevate, cosa che ormai abbiamo imparato a memoria, il gioco utilizzerà anche feedback tattile e trigger adattivi del DualSense. Ciò consentirà in particolare di comunicare sensazioni diverse durante il ... Leggi su tuttotek

