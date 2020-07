FORMAZIONI Udinese Lazio: Caicedo in coppia con Immobile, out Leiva (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Udinese Lazio Ecco gli schieramenti ufficiali di Udinese-Lazio, match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/2020. Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

