Elon Musk violenze sull’ex moglie di Johnny Depp (Di mercoledì 15 luglio 2020) Elon Musk libera l’attore de Il pirata dei Caraibi dalle accuse di violenza Elon Musk potrebbe essere il vero colpevole delle violenze nei confronti di Amber Heard. Arrivano ancora indiscrezioni e dettagli su una storia che ha lasciato tutti a bocca aperta e che potrebbe avere scagionato definitivamente l’attore de Il pirata dei Caraibi Johnny Depp. L’attore infatti era stato accusato di aver picchiato la moglie; adesso dopo l’ultima udienza, dei testimoni hanno parlato di fronte al giudice ed affermato le loro versioni con responsabilità e verità. Dalle loro parole è venuto fuori che ad esercitare violenza sulla donna in realtà è stato il fondatore di Tesla. I testimoni hanno anche giurato di ... Leggi su kontrokultura

NOSTATO : Elon MUsk, un bluff assoluto! GLI AMBIENTALISTI VIRTUOSI COI SOLDI DEGLI ALTRI - C0d3r_ : L'internet satellitare di Elon Musk, #Starlink, è più vicino: #SpaceX dà il via ai test! - leganerd : Tesla ora pensa ad una citycar compatta: “potrebbe venire prodotta in Europa” ? - tvbusiness24 : #Bloomberg Billionaires ha stilato la nuova classifica delle persone più ricche al mondo e @elonmusk ha superato il… - blogtivvu : “Amber Heard picchiata da Elon Musk”: Johnny Depp scagionato? -

Ultime Notizie dalla rete : Elon Musk

A livello mondiale è un periodo difficilissimo e sono tanti coloro che stanno vedendo sfumare anche i propri patrimoni milionari. Ma non è questo il caso di Elon Musk, che anzi è più ricco che mai. Il ...Nuova grana per Tesla in Germania. Un tribunale ha infatti vietato alla casa automobilistica di Elon Musk di poter utilizzare il termine “pilota automatico” a fini pubblicitari. Questo in quanto usare ...