Di Natale sulla corsa Scudetto: “Lazio favorita senza l’interruzione” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Totò Di Natale, in un’intervista al Messaggero Veneto, ha parlato della possibilità della Lazio di vincere lo Scudetto. Possibilità persa, secondo l’ex attaccante dell’Udinese, per colpa della sosta prolungata a causa dell’emergenza coronavirus, vedendola come favorita in condizioni normali. “senza l’interruzione la Lazio secondo me sarebbe stata la grande favorita per vincere il campionato. Ha pagato il fatto di dover giocare tante gare ravvicinate”, ha affermato la bandiera dei friulani. Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieA Antonio Di Natale dice la sua sulla corsa: senza l'interruzione l'esito sarebbe stato differente - Cosimo69606621 : @CLAUDIOMARTANO2 @GiulioTerzi @Lukyluke311 @WhiteHouse @realDonaldTrump @GlobalCRL @Matteo_Angioli @LauraHarth… - SamCuloDiGomma : Ho appena fatto una brutta battuta sulla mercificazione della donna. Mia moglie mi ha detto che non me la darà fino a Natale. - pasqualinipatri : Di Natale: “La Lazio senza lo stop avrebbe vinto lo scudetto. E sulla gara con l’Udinese…” - laziopress : Di Natale: “La Lazio senza lo stop avrebbe vinto lo scudetto. E sulla gara con l’Udinese…” -

Ultime Notizie dalla rete : Natale sulla Natale... all'enoteca Marcucci La Gazzetta di Lucca Street art sui silos in Australia: arte e campi di grano

La street art spesso viene associata ai muri delle grandi città, in cui vengono realizzate opere colorate e illustrazioni. Tuttavia, dal 2017 in Australia è nata una nuova tendenza, un nuovo modo di i ...

L’estate 2020 del Teatro Pubblico Ligure

Teatro Pubblico Ligure torna agli spettacoli dal vivo in Liguria e in Italia. L’attenzione costante è al territorio e alle comunità che lo abitano, affinché la cultura e il teatro contribuiscano ad un ...

La street art spesso viene associata ai muri delle grandi città, in cui vengono realizzate opere colorate e illustrazioni. Tuttavia, dal 2017 in Australia è nata una nuova tendenza, un nuovo modo di i ...Teatro Pubblico Ligure torna agli spettacoli dal vivo in Liguria e in Italia. L’attenzione costante è al territorio e alle comunità che lo abitano, affinché la cultura e il teatro contribuiscano ad un ...