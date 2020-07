Debito record sopra 2.500 mld, raddoppia fabbisogno in 5 mesi (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 15 LUG - Il Debito pubblico a maggio vola a 2.507,6 miliardi, 40,5 miliardi in più in un mese. Sul nuovo record pesa il fabbisogno del mese pari a 25,0 miliardi, e che fra gennaio e ... Leggi su corrieredellosport

