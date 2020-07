Crimi: “Benetton fuori da Aspi, per molti era una follia” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il reggente del Movimento 5 Stelle ha usato anche parole al miele per l’ex ministro Toninelli. “Si è speso anima e corpo fin dal primo giorno in questa battaglia”, ha detto Crimi. Il buon esito del lungo Consiglio dei Ministri, che ha di fatto portato alla fuoriuscita di Atlantia dal controllo di Autostrade per l’Italia, … L'articolo Crimi: “Benetton fuori da Aspi, per molti era una follia” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

matteosalvinimi : Il ministero vuole affidare ad Autostrade il nuovo Ponte di Genova, i 5Stelle cadono dalle nuvole. Eppure il govern… - HuffPostItalia : Vito Crimi: 'Il ponte di Genova non deve andare nelle mani dei Benetton. M5s non arretra' - bruttomonello : RT @Libero_official: #autostrade, niente revoca ai #Benetton. Ma #Crimi esulta: 'Risultato straordinario, merito del #M5s. Grazie #Toninell… - MissEnzuccia : RT @Libero_official: #autostrade, niente revoca ai #Benetton. Ma #Crimi esulta: 'Risultato straordinario, merito del #M5s. Grazie #Toninell… - mammasi68 : RT @Libero_official: #autostrade, niente revoca ai #Benetton. Ma #Crimi esulta: 'Risultato straordinario, merito del #M5s. Grazie #Toninell… -