Covid e crisi economica, a soffrire soprattutto i comuni del Nord (Di mercoledì 15 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Gli effetti economici del Covid-19 si faranno sentire maggiormente sui bilanci dei comuni del Nord e nelle città turistiche, mentre saranno minimi nel Mezzogiorno. E’ quanto emerge dalla classifica dei comuni più colpiti dai mancati introiti legati agli effetti del Coronavirus, realizzata da ItalyPost e condotta dal professor Emanuele Padovani dell’Università di Bologna su database Aida Pa di Bureau van Dijk. Dalla ricerca emerge che i capoluoghi di provincia più penalizzati sono Brescia, Firenze, Mantova, Rimini e Venezia, mentre Palermo, Catania, Nuoro, Carbonia, Messina e Taranto sono le città che hanno sofferto di meno. Il Decreto Rilancio prevede lo stanziamento di 3 miliardi di euro agli enti locali per colmare le minori entrate causate dal ... Leggi su ildenaro

fattoquotidiano : “Tassateci, l’umanità è più importante dei nostri soldi”: l’appello di 173 milionari ai governi per uscire dalla cr… - HuffPostItalia : Pompe funebri in crisi in Norvegia: 'Pochi morti, le misure anti-covid hanno bloccato altri virus' - Antonio_Tajani : Ho votato la risoluzione del PE sulla crisi politica e umanitaria in #Venezuela. Con il Covid, senza cibo e medicin… - raffo1900 : RT @PossidonioGiord: La #Ndrangheta spadroneggia in tutto il *Nord. 1/2 economia di Liguria, Piemonte, Lombardia, #Veneto e Friuli è già i… - TeodoroMiano : RT @WFP_IT: La cooperazione è fondamentale nel nuovo scenario mondiale segnato da Covid-19, conflitti, crisi climatiche e socio-economiche… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid crisi Pompe funebri in crisi in Norvegia: "Pochi morti, le misure anti-covid hanno bloccato altri virus" L'HuffPost Come funziona la cassa integrazione e come richiederla

Oggi più che mai entrata nel nostro linguaggio corrente, la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un ammortizzatore sociale di cui può beneficiare un lavoratore durante un rapporto di lavoro: lo scopo e ...

Effetto lockdown: carrello della spesa più caro per i piemontesi

ALESSANDRIA – La crisi economica causata dal lockdown per frenare la diffusione del coronavirus ha portato a un aumento importante dei prezzi dei beni alimentati di consumo. Lo sottolinea un ...

Oggi più che mai entrata nel nostro linguaggio corrente, la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un ammortizzatore sociale di cui può beneficiare un lavoratore durante un rapporto di lavoro: lo scopo e ...ALESSANDRIA – La crisi economica causata dal lockdown per frenare la diffusione del coronavirus ha portato a un aumento importante dei prezzi dei beni alimentati di consumo. Lo sottolinea un ...