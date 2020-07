Cosa vuol dire Conte quando afferma che i nazionalismi sono un «piccolo mondo antico» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Incassato il difficile accordo su Autostrade, il presidente del Consiglio si presenta in Parlamento in vista del Consiglio europeo dei prossimi giorni, dal 17 al 18 luglio. Giuseppe Conte ha riferito in merito ai suoi colloqui degli ultimi giorni nel tour europeo che lo ha portato a incontrare sia Pedro Sanchez in Spagna, sia Rutte in Olanda, sia – infine – Angela Merkel in Germania. Le sue parole sono tutte orientate alla cooperazione europea e al superamento dei nazionalismi, definiti piccolo mondo antico. LEGGI ANCHE > Come la Merkel fa capire che la strada verso il Recovery Fund è lunga e tortuosa piccolo mondo antico, la citazione di Giuseppe Conte Ma Cosa ha voluto ... Leggi su giornalettismo

LegaSalvini : PROROGATO LO STATO DI EMERGENZA FINO AL 31 DICEMBRE: CONTE SI E’ PRESO I PIENI POTERI. ECCO PERCHÉ - Corriere : Keita, cibo e casa per un mese a 150 stagionali senegalesi: «So cosa vuol dire soffrire» - Alberto40264400 : RT @GiulyFo: @SimoneMoriOff Non sarebbe una cattiva osservazione se non ci fosse quel 'troppo...' Certa gente non sa e parla, non ha visto… - pepppe772 : @KayzenMya Sottoscrivo tutto. Però molti non sanno cosa vuol dire amare, dato che mollano alle prime scemenze. Non… - ehialexandra : “l’esame è andato bene” sì ma bro cosa vuol dire bene per te mica lo so -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa vuol Sapete cosa vuol dire Iaa? Farsi aiutare dagli animali a superare le nostre difficoltà La Repubblica Cosa bisogna assolutamente sapere sull’eredità

. Purtroppo ad un certo punto della vita tutti siamo chiamati a fare i conti con le pratiche di successione. Il decesso di un familiare segna un momento traumatico. Alle tasse da pagare allo stato si ...

Black lives matter, più che il silenzio coltiviamo l’ascolto (ed evitiamo di parlare di statue)

Quindici mesi fa mi sono trasferito negli Usa. Assieme ai bagagli ho portato con me tante opinioni e aspettative sulla questione della razza. Il razzismo è orribile – questo lo sapevo. Ma nicchiavo o ...

. Purtroppo ad un certo punto della vita tutti siamo chiamati a fare i conti con le pratiche di successione. Il decesso di un familiare segna un momento traumatico. Alle tasse da pagare allo stato si ...Quindici mesi fa mi sono trasferito negli Usa. Assieme ai bagagli ho portato con me tante opinioni e aspettative sulla questione della razza. Il razzismo è orribile – questo lo sapevo. Ma nicchiavo o ...