Bologna-Napoli, Gattuso: “Noi fortunati a pareggiare” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Il Bologna ha fatto molto meglio di noi. Abbiamo giocato al di sotto delle ultime partite e non va bene. Gli stimoli li abbiamo, visto che ci aspetta il Barcellona fra pochi giorni. Ho visto una squadra non attenta. Siamo stati fortunati a pareggiare”. Lo ha dichiarato il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso al termine del pareggio contro il Bologna. “Non mi è piaciuta la squadra nel secondo tempo, sembravamo quelli di cinque mesi fa. Complimenti a loro, che sono stati bravi – ha proseguito il tecnico ai microfoni di Dazn – In questo momento il Bologna assomiglia a Mihajlovic, non molla mai. Sapevamo di non venire qui a fare una passeggiata”. In merito alla prestazione di Milik ha concluso: “È un problema di squadra, non di Milik. ... Leggi su sportface

