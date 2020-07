Aurora Ramazzotti, rottura con l’amico di sempre Tommaso Zorzi? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Aurora Ramazzotti si trova attualmente in vacanza, ma qualcosa è cambiato nella sua vita privata: c’è rottura con Tommaso Zorzi, l’amico del cuore? Ancora novità per quanto riguarda la vita privata di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. Qualcosa di inaspettato è accaduto tra l’ex di “Riccanza” e la sua amica del cuore … L'articolo Aurora Ramazzotti, rottura con l’amico di sempre Tommaso Zorzi? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Cosa sta succedendo tra Aurora Ramazzotti, figlia della popolare conduttrice in quota Mediaset Michelle Hunziker e il cantante Eros Ramazzotti, e l’influencer Tommaso Zorzi? A lanciare per primo il du ...Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi hanno litigato? Amici praticamente da sempre, la figlia di Michelle Hunziker e il rampollo con la passione per la TV, si sono sempre mostrati anche sui social proprio ...