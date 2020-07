Zingaretti raddoppia i fondi ai compagni. Pioggia di soldi per il Piccolo Cinema America (Di martedì 14 luglio 2020) Mentre il settore Cinematografico è in crisi nera Nicola Zingaretti raddoppia i fondi, ma solo agli amici. O meglio ai compagni. Come quelli dell'associazione Piccolo Cinema America delle arene estive gratuite, idoli indiscussi della sinistra radical chic e omaggiati recentemente dalla visita del premier Giuseppe Conte e compagna. Ebbene, il governatore del Lazio, come riporta il sito 7Colli che raccoglie la denuncia del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Chiara Colosimo, ha elargito ai Ragazzi del Piccolo America nel 2020 ben 150mila euro, il doppio rispetto all'assegno staccato lo scorso anno. Il tutto, come denuncia la Colosimo che presenterà un'interrogazione, con un escamotage ovvero i ... Leggi su iltempo

Attiva la barriera antirifiuti sull’Aniene

Raddoppia l’impegno per le barriere antirifiutinei fiumi ... che il mare diventi la più grande discarica del pianeta”- parole del presidente, Nicola Zingaretti. “Si tratta di una barriera “di 30 metri ...

