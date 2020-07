WhatsApp down, l’app di messaggistica non funziona. Cosa succede (Di martedì 14 luglio 2020) L’App di messaggistica WhatsApp down nella serata del 14 luglio. Impossibile inviare messaggi. Cosa succede. WhatsApp down nella serata del 14 luglio. Centinaia di utenti hanno segnalato problemi e malfunzionamenti. In pochi minuti l’hashtag #WhatsAppdown è diventato di tendenza sui social. WhatsApp down nella serata del 14 luglio Diversi utenti hanno segnalato problemi di connessione. Scritti e inviati i messaggi, accanto al testo compare il simbolo dell’orologio, che indica il mancato invio del massaggio. Il problema interessa anche l’invio di audio e video, oltre che di foto. Inoltre non è possibile usare l’app per effettuare ... Leggi su newsmondo

