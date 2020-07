Torna il lockdown in California, Florida fuori controllo. Fauci: troppi sbagli (Di martedì 14 luglio 2020) Nel mondo superata quota 13 milioni di contagi, e l'Oms avverte: 'non ci sarà un ritorno alla normalità a breve'. Negli Usa l'epidemia dilaga. L'esperto americano denuncia gli errori compiuti e ... Leggi su tg.la7

La California torna al lockdown per il coronavirus: nuovo stop a bar, ristoranti, cinema e palestre. Dall'Australia al Marocco, le nazioni dove torna il lockdown.

Ultime Notizie dalla rete : Torna lockdown Dall'Australia al Marocco, le nazioni dove torna il lockdown AGI - Agenzia Italia Gabriele Muccino | Il regista ammette: “La pandemia mi ha cambiato”

Gabriele Muccino torna al cinema dal 15 luglio, proietteranno nuovamente nelle sale “Gli anni più belli”, il suo ultimo film uscito a febbraio prima del periodo di lockdown: “Sono ancora più fiero di ...

MOTOGP, ROSSI: FINALMENTE SI TORNA IN PISTA

Lo dice Valentino Rossi, alla vigilia dei primi test ufficiali della MotoGp dopo il lockdown e a pochi giorni dall'esordio del mondiale. ''Domani inizieremo con le prime sessioni di test a Jerez ...

