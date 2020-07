Speranza: “Misure di contenimento prorogate al 31 luglio, nessuna decisione su stato d’emergenza” (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA – “Le misure di contenimento del coronavirus saranno prorogate con un dpcm al 31 luglio“. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, nelle sue comunicazioni in Aula al Senato sulle misure di contenimento per limitare la diffusione del coronavirus. Leggi su dire

fattoquotidiano : Coronavirus, Speranza: “Rischiamo di importare i contagi da fuori. Misure prorogate fino al 31 luglio: mascherine e… - Tg3web : Oggi pomeriggio il Ministro Speranza in Parlamento per illustrare il nuovo decreto che prolungherà le misure anti-c… - fanpage : ULTIM'ORA Il Ministro Speranza riferisce al Senato sull'emergenza Covid. Le misure che il governo rinnoverà a parti… - Italia_Notizie : Dpcm, Speranza: 'Rischio zero non esiste. Misure fino al 31 luglio' - Massimi47715989 : Eccoci qua amici il conte tacchia dovevo andare in Parlamento a riferire sulle misure anti covid invece ci ha manda… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza “Misure Tutte le novità sul Remdesivir Policymakermag