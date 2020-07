Riciclavano soldi e combinavano falsi matrimoni: sgominato gruppo di truffatori (Di martedì 14 luglio 2020) Un’operazione svolta dalla Polizia Postale ha incastrato un gruppo di quattro persone per truffe aggravate, riciclaggio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La comitiva operava anche per via telematica. Il gip di Milano ha emesso quattro sentenze di misure cautelari nei confronti di un gruppo di truffatori (due uomini e una donna sono in carcere mentre un … L'articolo Riciclavano soldi e combinavano falsi matrimoni: sgominato gruppo di truffatori proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoiteconomia : Riciclavano i soldi di Cosa Nostra, sequestrati immobili, aziende e conti correnti per 38,6 milioni di euro - NewSicilia : #Sequestro al #clan #Tagliavia: i dettagli sull'operazione della #GdF. #Palermo #Cronaca #Mafia #Newsicilia - pianumaio : RT @concentrazione: #mafia Prato, riciclavano i soldi di Cosa Nostra, sequestrati immobili, aziende e conti correnti per 38,6 milioni di eu… - cduhaime : RT @concentrazione: #mafia Prato, riciclavano i soldi di Cosa Nostra, sequestrati immobili, aziende e conti correnti per 38,6 milioni di eu… - concentrazione : #mafia Prato, riciclavano i soldi di Cosa Nostra, sequestrati immobili, aziende e conti correnti per 38,6 milioni d… -

Ultime Notizie dalla rete : Riciclavano soldi Riciclavano i soldi di Cosa Nostra, sequestrati immobili, aziende e conti correnti per 38,6 milioni di euro [notiziediprato.it] notiziediprato.it Milano, prosciugano il conto di un commercialista e riciclano i soldi nei casinò: 4 arresti

nei centri commerciali e perfino nei casinò dove "riciclavano" il denaro. La banda, con sede a Napoli, colpiva in tutta Italia. Ancora una volpe avvistata a Villa Pamphilj, affamata e accaldata ...

nei centri commerciali e perfino nei casinò dove "riciclavano" il denaro. La banda, con sede a Napoli, colpiva in tutta Italia. Ancora una volpe avvistata a Villa Pamphilj, affamata e accaldata ...