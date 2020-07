Recovery Fund subito (Di martedì 14 luglio 2020) Prosegue il lavoro diplomatico delle cancellerie per trovare un accordo sul Recovery Fund, indicato fra gli obiettivi di Angela Merkel per la presidenza tedesca dell’Ue. La Merkel ha incontrato Conte poi il premier spagnolo Sanchez e oggi incontrerà Macron. Resta dura la posizione del primo ministro Olandese Rutte sull’argomento Recovery Fund, infatti quest’ultimo non smette … Leggi su periodicodaily

