Qualcuno “zittisce” il migrante di Banksy a Venezia (Di martedì 14 luglio 2020) L’immagine del piccolo migrante con una torcia segnaletica in mano e l’acqua fino alle ginocchia era apparsa nel maggio 2019, quando gli sbarchi erano al centro del dibattito politico internazionale e, in particolare, al centro delle tensioni del governo giallo-verde italiano. Stile inequivocabile, quello del popolare artista inglese Banksy, nonostante l’assenza di una vera e propria firma: un bambino che cerca di farsi vedere dai possibili salvatori, lo sguardo spaventato e la torcia in mano, nelle acque di San Pantalon, pieno centro di Venezia. La Nuova Venezia Lo stencil di Banksy a VeneziaDue giorni fa, invece, come riporta La Nuova Venezia, Qualcuno ha appiccicato una croce di scotch proprio sulla bocca del bambino. Uno ... Leggi su open.online

Eamlaen : @milanismo85 @fabioc29 @Daniele39091477 @FusatoRiccardo Io vi amo,quando fate voi uno sfottò, non si può rispondere… - kimseokale : è incredibile il modo in cui la mia mente si zittisce permettendomi di respirare e rilassarmi ogni volta che seokji… - Enken51474164 : RT @dajefabri: Ermal percula Fabrizio. Fabrizio lo zittisce con gli abbracci. È proprio un amore. Mi mancano ?? Ma ricordiamo: Io quando qu… - lapacechenonho_ : RT @dajefabri: Ermal percula Fabrizio. Fabrizio lo zittisce con gli abbracci. È proprio un amore. Mi mancano ?? Ma ricordiamo: Io quando qu… - GGlobBB : RT @dajefabri: Ermal percula Fabrizio. Fabrizio lo zittisce con gli abbracci. È proprio un amore. Mi mancano ?? Ma ricordiamo: Io quando qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcuno “zittisce”