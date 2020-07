Psr Puglia, botta e risposta tra Fitto e Nardone: 'Annunciata perdita di 100mln'. 'Mai detto' (Di martedì 14 luglio 2020) BARI - 'Qualcuno aiuti l'assessore all'Agricoltura, Michele Emiliano, e il suo direttore di Dipartimento, Nardone, a parlarsi, perché non è 'Fitto che spera che le cose vadano malè, ma è il direttore ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Psr Puglia, botta e risposta tra Fitto e Nardone: «Annunciata perdita di 100mln». «Mai detto» - FraGiannetta : Altro fallimento di Emiliano in Puglia... #antonellalaricchia #LaricchiaPresidente #puglia2020 #puglia… - lillidamicis : “Nel silenzio più totale dell’assessore competente, nei giorni scorsi, si è svolto l’incontro bilaterale tra l’auto… - OndaradioGargan : Psr in tilt/ Imprese a caccia di credito. Dalla Puglia domande per 25 milioni - newsfinanza : Psr in tilt, imprese a caccia di credito Dalla Puglia domande per 25 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Psr Puglia PSR Puglia, Piazzolla "Gestione inefficiente, a rischio migliaia di giovani" StatoQuotidiano.it Psr Puglia, botta e risposta tra Fitto e Nardone: «Annunciata perdita di 100mln». «Mai detto»

BARI - «Qualcuno aiuti l’assessore all’Agricoltura, Michele Emiliano, e il suo direttore di Dipartimento, Nardone, a parlarsi, perché non è 'Fitto che spera che le cose vadano malè, ma è il direttore ...

PSR Puglia, Piazzolla “Gestione inefficiente, a rischio migliaia di giovani”

Bari, 14 luglio 2020. “La vicenda del Piano di Sviluppo Rurale conferma una gestione politico-amministrativa inefficiente dell’agricoltura pugliese da parte della giunta Emiliano“. Lo dichiara in una ...

BARI - «Qualcuno aiuti l’assessore all’Agricoltura, Michele Emiliano, e il suo direttore di Dipartimento, Nardone, a parlarsi, perché non è 'Fitto che spera che le cose vadano malè, ma è il direttore ...Bari, 14 luglio 2020. “La vicenda del Piano di Sviluppo Rurale conferma una gestione politico-amministrativa inefficiente dell’agricoltura pugliese da parte della giunta Emiliano“. Lo dichiara in una ...