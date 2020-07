MotoGp, piloti in pista già domani a Jerez: tre ore di test per scrollarsi la ruggine di dosso (Di martedì 14 luglio 2020) La MotoGp è pronta a tornare in pista, nel week-end andrà in scena il Gran Premio di Jerez, primo appuntamento del Mondiale 2020. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesPrima di concentrarsi su prove libere, qualifiche e gara, i team si scrolleranno la ruggine di dosso già domani con una sessione di test della durata di tre ore. La prima metà di 90 minuti si svolgerà domattina dalle 10 alle 11.30, mentre la seconda sarà in programma nel pomeriggio dalle 14 alle 15:30. In pista ci saranno anche Moto2 e Moto3 con due turni da 40 minuti minuti, saranno tre infine i turni per la MotoE, ognuno della durata di 30 minuti. Il programma completo della giornata: MotoE – 8:30-9:00 Moto3 – ... Leggi su sportfair

