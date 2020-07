Medico abusivo scoperto dai carabinieri, faceva diagnosi e prescriveva accertamenti (Di martedì 14 luglio 2020) Di professione fa il fisioterapista, ma si fingeva dottore in medicina, eseguendo attività di anamnesi, diagnosi e prescrizione di accertamenti clinici riservati alla classe medica. Sio tratta di un ... Leggi su udinetoday

UDINE. I carabinieri del Nas di Udine, a conclusione di un’attività ispettiva in un centro fisioterapico della città, ha deferito all’autorità giudiziaria un fisioterapista per aver eseguito attività ...Il NAS di Roma, nel corso di un’attività ispettiva di routine, ha scoperto, presso un ambulatorio dentistico, un odontotecnico che si spacciava per dentista. Il falso professionista, privo di qualsias ...