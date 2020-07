Le parole del boss: “Giletti e Di Matteo scassano la m…” (Di martedì 14 luglio 2020) Filippo Graviano, boss della mafia palermitana, si è espresso così con i compagni di cella qualche settimana fa. “Il ministro sta facendo il suo lavoro”, avrebbe detto. Il riferimento è alla scarcerazione dei boss durante l’emergenza Covid. Una chiacchierata tra le più comuni, durante l’ora d’aria in carcere, diventa spunto per un vero e proprio … L'articolo Le parole del boss: “Giletti e Di Matteo scassano la m…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

lauraboldrini : Ancora carcere per #PatrickZaki. Ancora ostacoli per la verità su #GiulioRegeni. Con le autorità egiziane le parol… - acmilan : Coach Pioli's post-match reaction after the draw in #NapoliMilan is now available on our App.… - Inter : ?? | INTERVISTA Le parole di Antonio Conte alla vigilia di #InterTorino: 'Siamo sulla strada giusta, quella del gio… - 05Luglio : RT @andr900: Un governo che causa il 15% di perdita in un giorno a un'azienda del suo Paese è un governo di poveri deficienti. Inutile cerc… - ricrrooll : RT @Mov5Stelle: 'Per il Sud abbiamo fatto una rivoluzione, nel #decretoRilancio abbiamo potenziato #RestoalSud con il 50% di fondo perduto'… -

Ultime Notizie dalla rete : parole del Nobili (IV) "Parole del sonetto indegne. Prendi in giro i romani per 4 anni e alla fine li insulti pure?" Radio Radio Le parole di Antonio Conte gelano l’Inter: “Non voglio essere di troppo”

Poi si tireranno le somme di un'annata tra luci (nella prima parte del torneo) e molte ombre (dal girone di ritorno in poi, compreso il periodo post pandemia). Ci sarà ancora l'allenatore salentino ...

Autostrade, la revoca è un rebus Spunta l’ipotesi del commissario

Una strada che trova conferma nelle parole del segretario Pd Nicola Zingaretti: «La lettera di Autostrade è deludente e conferma l’esigenza di un cambio di indirizzo dell’azienda basato su impegni ...

Poi si tireranno le somme di un'annata tra luci (nella prima parte del torneo) e molte ombre (dal girone di ritorno in poi, compreso il periodo post pandemia). Ci sarà ancora l'allenatore salentino ...Una strada che trova conferma nelle parole del segretario Pd Nicola Zingaretti: «La lettera di Autostrade è deludente e conferma l’esigenza di un cambio di indirizzo dell’azienda basato su impegni ...