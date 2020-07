Coronavirus, in Campania oggi nessun positivo e nessun decesso (Di martedì 14 luglio 2020) nessun positivo su 1.098 tamponi effettuati. E’ il dato diffuso oggi dall’Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Dal bollettino di oggi emerge che non ci sono stati decessi mentre c’e’ stato un guarito. Complessivamente il totale dei positivi è di 4.779; il totale dei tamponi e’ di 304.517. L'articolo Coronavirus, in Campania oggi nessun positivo e nessun decesso proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

