Conte-Merkel, nessuna intesa: resta distanza su aiuti europei (Di martedì 14 luglio 2020) Il premier Conte a Berlino, a colloquio con la Merkel, non è ancora convinto delle condizioni dell’accordo. La cancelliera dà pochi margini Questa volta non sono stati solo i convenevoli diplomatici e il piacevolissimo ambiente del castello di Meseberg a fare da cornice. L’intesa tra i due leader europei è stata sincera, l’atmosfera molto distesa. Conte e la Merkel si sono incontrati, in vista dell’ultima tappa del tour europeo del premier. Un’opportunità per parlare ancora una volta del progetto relativo al Recovery Fund e agli aiuti europei. Le differenze tra Roma e Berlino, però, restano ancora nei dettagli. E attualmente sembrano insanabili. “L’Italia ... Leggi su zon

