Bonafoni: a Cassino prima casa rifugio (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – “Accolgo con piacere la notizia che ufficializza la nascita della prima casa rifugio nella citta’ di Cassino. La Convenzione, firmata oggi, sceglie di valorizzare l’esperienza delle operatrici dell’Associazione Risorse Donna che – dopo la chiusura della casa rifugio di Villa Latina – non si sono arrese ed hanno lavorato ogni giorno per continuare il proprio lavoro al fianco delle donne vittime di violenza. Ho avuto modo di conoscere la loro realta’ e di apprezzare la loro professionalita’ e passione, questo risultato portato a casa dall’amministrazione del sindaco Enzo Salera e’ una opportunita’ per tutte le donne del Lazio meridionale.” “La scelta di utilizzare una struttura ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Bonafoni Cassino Donne, Bonafoni (Lista Zingaretti): Prima casa rifugio a Cassino, buon lavoro risorse donna | NewTuscia Precari di Anpal Servizi occupano la sede: "I nostri contratti scadono e Mimmo Parisi è in Mississippi"

ROMA - Sono arrivati all'esasperazione. I precari storici di Anpal Servizi - 654 operatori delle politiche attive del lavoro - hanno deciso di trasformare il presidio convocato per oggi davanti alla s ...

ROMA - Sono arrivati all'esasperazione. I precari storici di Anpal Servizi - 654 operatori delle politiche attive del lavoro - hanno deciso di trasformare il presidio convocato per oggi davanti alla s ...