Atalanta-Brescia 6-2, Diego Lopez: “Non ci siamo ancora arresi” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “La squadra non si è arresa. Ma oggi dovevamo e potevamo far meglio contro una Atalanta che ha schierato molte seconde linee. Non siamo partiti bene lasciando troppo spazio agli avversari e in Serie A questi errori si pagano”. Queste le dichiarazioni di Diego Lopez, allenatore del Brescia sconfitto per 6-2 dall’Atalanta al Gewiss Stadium. La formazione di Lopez subisce la terza sconfitta consecutiva e resta penultima a quota 21 punti in classifica: “Ora c’è la Spal. Dobbiamo fare punti e vincere. Non è facile giocare ogni tre giorni e c’è poco tempo per vedere gli errori commessi in partita. Ma bisogna reagire”, ha concluso il tecnico ai microfoni di Sky Sport. Leggi su sportface

