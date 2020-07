Alberto Matano dopo settimane di silenzio torna sui social con una foto e una frase eloquente (Di martedì 14 luglio 2020) La fine de Vita in diretta condotta da Lorella Cuccarini e Aberto Matano è stata una vera bomba. Poche ore prima che andasse in onda l’ultima puntata, infatti, Lorella Cuccarini ha scritto una lettera, che ha reso pubblica, di ringraziamento a tutta la redazione dedicando loro parole di stima e l’affetto ma ha fatto un’eccezione, quella per Alberto Matano che senza nominarlo mai ha attaccato duramente. La lettera di Lorella Cuccarini ad Alberto Matano Lorella Cuccarini ha scritto una lettera alla redazione di Vita in diretta ringraziando per l’affiancamento e il supporto per i mesi durissimi a causa del coronavirus ma poi ha attaccato Alberto Matano definendolo un uomo dall’ego smisurato. dopo la lettera ... Leggi su baritalianews

