83 milionari sono disposti a essere tassati di più per sostenere la ripresa post Covid-19 (Di martedì 14 luglio 2020) Una sorta tassa sulla ricchezza potrebbe aiutare ad affrontare la crisi causata dall’emergenza Covid-19 in tutto il mondo. A dirlo non sono capi di stato ma un gruppo di milionari internazionali che sotto il nome di Millionaires for Humanities hanno firmato una lettera aperta indirizzata ai governi per chiedere di essere tassati in misura maggiore, così da poter garantire un contributo continuativo per le spese necessarie su più fronti. Nella loro lettera, gli 83 milionari di diversi paesi, per la maggior parte americani, sostengono che una tassa permanente sulle persone più ricche del pianeta potrebbe “assicurare un finanziamento adeguato al sistema sanitario, alle scuole, e alla sicurezza”, e avvertono anche che la fase di ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : milionari sono 83 milionari sono disposti a essere tassati di più per sostenere la ripresa post Covid-19 Wired.it Autostrade, in serata il Cdm. Conte: "Decisione che deve coinvolgere tutto il governo"

Sono sicuro che qualsiasi approdo sara' assunto tenendo la ... Sul fatto che c'è però in gioco una clausola milionaria e il rischio di un contenzioso infinito, osserva: "Sappiamo che non è semplice, ...

Autostrade a un passo dalla revoca della concessione, Atlantia crolla in Borsa

Conte: “Non accettiamo ricatti”. Aspi: “La nostra proposta recepisce le richieste del governo, si decida su basi economiche”. Analisti: rischio default di 19 miliardi. Il titolo della capogruppo cede ...

