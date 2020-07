Vite al Limite: Megan Davis protagonista della puntata del 13 luglio (Di lunedì 13 luglio 2020) È Megan Davis la protagonista della puntata di questa sera Vite al Limite. L'appuntamento è in prima serata, su Real Time, con il reality che cerca di ricondurre ad un peso normale persone oversize con gravissimi problemi alimentari.Vite al Limite: chi è Megan DavisMegan Davis ha 24 anni ed è stata una delle protagoniste principali del programma il cui titolo originale è My 600 LB Life. I telespettatori possono incontrarla nel quattordicesimo episodio dell'ottava stagione.La giovane donna è originaria di Taylorville comune dell'Illinois. Quando ha deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan pesava 273 kg.La prima impressione del ... Leggi su maridacaterini

