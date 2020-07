Tenet: tutto sul misterioso film di Christopher Nolan (Di lunedì 13 luglio 2020) L'uscita di un film di Christopher Nolan è sempre un evento. Ora il suo ultimo lungometraggio Tenet lo è ancor di più perché arriva dopo lo sconvolgimento causato dal Coronavirus, primo grande titolo in uscita dopo la riapertura dei cinema. «Il film della ripartenza», molti lo hanno ribattezzato. Tenet, che arriva a dieci anni da Inception, uscirà nelle sale italiane il 26 agosto, distribuito da Warner Bros. Pictures. Oltre all'attesa, attorno al film c'è anche un certo mistero, perché Nolan, come suo solito, non ha fatto sapere molto del suo ultimo prodotto. Ecco cosa sappiamo finora. Data di uscitaIl rilascio internazionale di Tenet era inizialmente previsto per il 17 luglio ... Leggi su panorama

00frenky00 : Più Tenet slitta più Dune rischia di andare a farsi benedire nell'anno di san cazzo. Mettere tutto online proprio n… - heytestadalghe : Posso vedere Tenet prima che una nuova pandemia faccia richiudere tutto quanto? Ah non posso? - edbaratheon : Che palle................ Alla fine io sono egoista e penso solo a tenet, ma la gente non capisce che rende tutto p… -

